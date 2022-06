DRAMAATILISED FOTOD ⟩ Ujudes teadvuse kaotanud Anita Alvarez päästeti treeneri poolt

25-aastane ujuja Anita Alvarez vajus kolmapäeval 22. juunil Ungaris Budapestis oma rutiini lõppedes basseini põhja. Õnneks märkas seda õigeaegselt Anita treener Andrea Fuentes ja ta asus kohe tegutsema, et ujuja elu päästa. Ta sukeldus basseini põhja ja tõstis Anita basseinist välja.

«Ma panin tähele, et midagi on juhtunud. Ma isegi ei küsinud endalt, kas ma peaksin minema või mitte, mõtlesin lihtsalt, et ma ei kavatse oodata!» rääkis Fuentes.