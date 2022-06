Särtsakas Briti pensionär loodab purustada matemaatika eksami rekordi 92-aastaselt

Särtsakas pensionärist Derek Skipper on Suurbritannia vanim inimene, kes on kunagi sooritanud GCSE matemaatika eksami.

«Mul on sõber, kes on praegu 19 ja ta ei saanud matemaatikast aru ning kukkus kolm korda GCSE-s läbi. Ma ei saanud teda aidata, seega otsustasin hoopis proovida temaga mõõtu võtta. Arvasin, et see ei saa nii raske olla ja see on tekitanud minus nüüd sõltuvust,» põhjendab Skipper, miks nii vanas eas selle teekonna ette võttis.

Korea sõja ajal radariinseneri ametit pidanud mehele oli koolitee üsnagi raske. Ta sõitis rattaga kooli pommirahe all, kuniks üks päev kukkus pomm ka välisukse ja ratta vahelisele alale ajal, mil ta just nende vahel liikus. Loomulikult sai ta ka haavata, kirjutab Wales Online.

Imekspandav on aga see, et Skipperi silmanägemine on lausa nii halb, et tal pole enam isegi mitte juhtimisõigust. Eksami sooritas ta seetõttu luubi abil.

Eksami sooritamiseks oli kindel aeg, mis ilmselgelt jäi nii vanale härrale lühikeseks.«Olen ilmselt veidi aeglasem ja avastasin, et lülitusin vahel välja. Mu aju lakkas lihtsalt minutiks või paariks töötamast. Mul sai küll aeg otsa, kuid suutsin lahendada enamiku küsimustest, välja arvatud need, mis minu arvates tundusid keerulised ja mille juurde oleksin aja korral tagasi pöördunud,» kirjeldab pensionär eksami sooritamist.