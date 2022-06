LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas sai Anita Sibul jaanipäeval einestada suletud restoranis?

Sisulooja Anita Sibul avaldas eile ühismeedias, et tema jaanipäev möödub Tallinnas ja õhtusööki naudib ta uhkes restoranis 180 degrees. Restoran andis aga paar päeva tagasi teada, et nad on pühade ajal suletud. Kuidas siis Anita suletud restorani einestama sai minna? Sisuloojal on sellele väga loogiline selgitus.