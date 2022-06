VIDEO ⟩ Väidetav Ukraina president tegi Rowlingule tünga

Briti kirjanik J. K. Rowling oli hiljuti enda arvates videokõnes Ukraina presidendi Volodõmor Zelenskõiga. Tegelikult vestles ta hoopis vene koomikuga, kes on osa komöödiaduost, kes teevadki kuulsustele tüngakõnesid, vahendab TMZ.

Olgugi, et Ukraina presidenti teeselnud koomik oma kaamerat tööle ei pannud, ei tundunud olukord Rowlingule kahtlane. Kirjaniku plaan oli rääkida enda heategevustööst, millega ta Ukrainat aidata soovib.

Koomik segab aga vahele ja hakkab rääkima, et nad kirjutavad nende rakettidele sõnad «Avada kedavra». Potteri fännid teavad, et tegu on surmava loitsuga. Rowling vastab selle peale, et see on suurepärane mõte.

Siis viib liba-Zelenskõi jutu Albus Dumbledore'ile ja küsib tema seksuaalsuse kohta. Rowling rõhutab, et ta kinnitas juba 2007. aastal, et Dumbledore'i tegelaskuju on gei. Siis mainib vene koomik transsoolisi ja lisab, et loodetavasti ei ole Dumbledore mõne transsoolisega maganud.

Sellega torgiti skandaali, millesse Rowling 2019. aastal sattus. «Riietu, kuidas soovid. Kutsu end kelleks tahad. ... Aga inimeste lahtilaskmine selle eest, et nad kinnitavad sugude olemasolu?» Just selle transsoolistele viitava Twitteris tehtud avalduse tõttu sai kirjanik kolm aastat tagasi palju kriitikat.

Kirjanik avaldas sellega toetust Briti teadlasele Maya Forstaterile, kes läks tööandjaga kohtusse vaidluse pärast, et sugu ei ole võimalik muuta. Forstater kaotas vaidluse.

Varem tugevalt LGBT kogukonda toetavate avaldustega välja tulnud Rowlingu eelnev sõnavõtt põhjustas aga palju tüli. Seda nähti ja nähakse siiani diskrimineerivana transsooliste suhtes. Kirjanikku on pärast seda korduvalt süüdistatud radikaalses transinimesi välistavas feminismis.

Pärast seda kui videoklipp Rowlingu kõnest liba-Zelenskõiga avalikustati, sai kirjanik tõe teada. Ta ütles The Hollywood Reporterile: «Video, mida on monteeritud, on moondatud versioon vestlusest.» Rowlingu sõnul oli kogu nende vestlus väga maitsetu.

Komöödiaduo, mis koosneb Vovanist ja Lexusest, on varem tüngakõnesid teinud näiteks USA asepresidendile Kamala Harrisele ja prints Harryle.