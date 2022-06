Lauljatar Billie Eilish saatis muusikafestivalil lavale kehadublandi

Laulja ja seitsmekordne Grammy-võitja Billie Eilish andis hiljuti intervjuu Apple Musicule. Seal uuris ajakirjanik Eilishilt, kas ta on muusikafestivalil salaja publikusse sulandunud, et teiste artistide esinemisi vaadata, vahendab unilad.co.uk .

Küsimusele vastates ütles Eilish, et ta on seda teinud, kuid mitte salaja. Siis avalikustas lauljatar, et ta on muusikafestivalil esinedes kehadublanti kasutanud.