TINDERISÕNUMID ⟩ Noor neiu näitab, mil moel Eesti mehed löögile tahavad saada

Tartus elav sisulooja Helen Eirksool on TikTokis pea 14 000 jälgijat. Oma kõige värskemas videos näitab Helen kuvatõmmiseid kohtingurakenduse Tinder vestlustest. Õigemini Eesti meeste pick-up line'i ehk lauset, millega loodetakse löögile saada.

Kõik sõnumid Heleni videos pärinevad 2021. aasta oktoobrist ja saadeti just talle. Järgmised sõnumid on kirja pandud nende originaalkujul:

«Su jalad on oreod (nagu Domino küpsised – toim) ma ajaks need laiali ja sooks head varki keskelt.»

«Kas sa unistad mehed kes on rikas, edukas ja teeb sind iga päev rõõmsaks? Kui ei siis me võime välja minna.»

Kõige enam sai kiita nii Heleni kui ka osade kommenteerijate poolt just viimane sõnum. Pärast oktoobrit pole Helen Tinderis enam olnud, sest nüüd on tal kallim olemas. «Tegelikult leidsin just Tinderist mehe. Ju siis mõni pick-up line oli hea,» ütles ta Elu24-le.