Jürman võtab seekord ette alkoholi hinnad Pühajärve jaanitulel. Külastajate sõnul on hinnad ikka tõusnud ja üsnagi krõbedad.

Samuti leidis ta noori vallalisi ning uuris, kas nad kedagi juba ka leidnud on. Pidulistel tasuks Jürmani juurde minna uurimustööd tegema, kus vallalised on, sest neid on ta leidnud juba üsnagi mitu ning kosjasobitajana tööd saada poleks tal mingi probleemi.