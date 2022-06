Türgi miljonär Galip Öztürk (57) on abielus 24-aastase venelanna Kristinaga. Lisaks üksteisele armastab abielupaar väga lapsi ning kokku on neil neid praeguseks lausa 22. Öztürkid on öelnud, et see on nende jaoks alles algus, kuid nüüd võeti miljonär vahi alla.