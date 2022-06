Brad Pitt räägib avameelselt kainenemisest ja suitsetamisest loobumisest

Brad Pitt avaldab, et on terve oma elu end tundnud väga üksikuna, seda alates lapsepõlvest. Alles hiljuti on ta suutnud hakata omale perekonda lähedamale laskma.

See üksindus on teda pidevalt viinud erinevate sõltuvust tekitatavate toodete tarbimiseni- eelkõige suitsetamine ja alkohol. Peale lahutust Angelina Joliest on ta suutnud lõpuks neist loobuda, kuid see pole olnud talle kerge.

Oma kodus tunneb end vabalt, kuid on ka õnnelik, et saab linnast välja, sõites sageli mööda rannikut oma rannamajja – see reis on piisavalt pikk, et tunneb justkui põgeneks kusagile. «Ma sõidan välja ja tunnen, et võtan mantli seljast või midagi sellist,» kirjeldab ta ning lisab, et linna tagasi jõudes tunneb ta taas raskustunnet. «Õlad hakkavad veidi kõrgemale tõusma ja ma tunnen seda. Ma pole veel päris kindel, mis see on ja kuidas sellega võidelda.»