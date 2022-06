KUULA JA VAATA ⟩ «Laulud sõdurile» kontserdil esitatavad lood valis Alika Milova ise välja

Noor lauljatar Alika Milova tuli aasta alguses «Eesti otsib superstaari» saates võitjaks. Pärast seda on Narvast pärit 19-aastane laulja teinud kaasa mitmes projektis, esinenud korduvalt ning paar nädalat tagasi andis ta välja ka uue singli «Bon Appetit».

Alika sõnul on tal pärast superstaarisaate võitu läinud väga hästi. «Väga palju kontserte, see teeb õnnelikuks. Väga palju erinevaid projekte, kirjutan muusikat ja kõik on hästi,» ütleb laulja Elu24-le.