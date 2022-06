ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kas Putini vanaisa küpsetas Stalinile šaslõkki? Uuri ka retsepti.

Üks levinud legendidest – mida presidendi administratsioon kunagi ümber lükanud pole – väidab, et Punni vanaisa Spiridon tegutses Lenini ja Stalini kokana. Ajaloolane Einar Värä väidab, et otse loomulikult tuli sihukene kuvand Putinile kasuks. See asetas kusagilt Piiteri kangi alt pärit päti otsemaid "kõrgkihi" hulka. See tõestas otsekui, et Putinil on ladvikus ringitoimetamiseks põline õigus, kuna ta esivanemad on seda juba teinud. See vastab venelaste arusaamisele valitsevast ja alamast kihist, see näitab, et tegu on otsapidi justkui bojaariga.