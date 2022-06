Ott Lepland naudib elumuutust ja kauneid pikki hommikuid

Ott Lepland on raadio Elmar hommikuprogrammi kõige mängitum artist, kuid seda üsna erilisel moel. «Tegelikult on lugu nii, et mul on suur au esitada Elmari hommikuprogrammi uut heliklippi! Tegime selle valmis koos Karl-Ander Reismanni ja Frants Tikerpuuga. Nüüd on päris suur rõõm, et see on Elmari eetrisse jõudnud,» avaldas Ott Lepland.

«Kõik algas sellest, et Elmari peatoimetaja Andres Panksepp tegi meile ettepaneku helikõlli tootmise osas. Sain temalt kirja parasjagu siis, kui tegin koostööd Karl-Ander Reismanniga - istusime siis koos Elmari teemal maha ja asusime mõtlema. Tunnusmuusika idee tuli suhteliselt kiiresti ja orgaaniliselt. Ma usun, et see ilus «Ärka, kaunis maa!» jääb nüüd paljudel kummitama,» rääkis Lepland.

Muusik tõdes, et tema elus on olnud mitmeid positiivseid muudatusi ja teiste hulgas ka see, et tempo on rahulikum ning õhtuti saab mõistlikul ajal magama. «Ma võin end pidada nüüd hommiku inimeseks! Kümmekond aastat tagasi läksin alles vastu hommikut magama, nüüd on otse vastupidi. Teen silmad lahti juba üsna vara...ajad on muutunud,» muigas ta.