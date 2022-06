ŠOKEERIV ⟩ Kreekas paiskas maanduv lennuk jalakäija merre

Skiathos on Kreekale kuuluv saar Egeuse meres. Skiathose saare lennuväli on eriline, kuna inimestel on seal võimalik lennukite õhkutõusmist ja maandumist väga lähedalt näha. Kuigi vaatepilt on põnev, on see siiski ka piisavalt ohtlik. Lennukite hoovõturada asub rannast vaid paari meetri kaugusel ja kohe maantee kõrval.