VIDEO ⟩ Ott Lepland soovitab: hoia lõkkel ja sõpradel silm peal

Päästeametiga koostöös valminud videos tõdevad laulja Ott Lepland ja raadiohääl Andres Puusepp, et ka väike lõke on hea lõke. Kõige tähtsam on seltskond.

Lepland ütles Elu24-le, et kuna tema ja Andres Puusepp on mõlemad vabatahtlikud päästjad, siis on tuleohutuse teema nende jaoks väga oluline. «Olin nõus selles klipis osalema, kuna mul endal on kogemus vabatahtliku päästjana ja kuna see teema mind kõnetab,» nentis Lepland ja ütles, et isegi kui lõke on väike, ei tohi seda ikkagi valveta jätta.