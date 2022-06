Brasiilia iluduskuninganna suri kõigest 27-aastaselt

2018. aastal Brasiilia ühe iludusvõistluse võitjaks kroonitud Gleycy Correia suri esmaspäeval, 20. juunil kohalikus haiglas. Correia oli kõigest 27-aastane, vahendab New York Post.

Välismeedia vahendab, et mõned kuud enne surma oli Correial mandlite eemaldamise operatsioon. «Tal oli märtsis operatsioon, et mandlid eemaldada, ja viis päeva hiljem oli tal kodus ajuverejooks,» kirjeldas naise perekonna preester Briti meediale. «Ta läks haiglasse, 4. aprillil jäi ta süda seisma.» Preestri sõnul oli noor naine pärast seda koomas kuni oma surmani.

Teine perekonna sõber ja samuti uskliku taustaga mees avaldas ühismeedias, et Correia perekond kahtlustab, et mandlite eemaldamise operatsioonil tehti viga. Naise surnukeha on saadetud lahkamisele. Veel ei ole kindel, kas Correia perekond otsib seoses naise surmaga juriidilist abi.