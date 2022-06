BEDWETTERS NAASEB! ⟩ Järvesaar: olime vahepeal mähkmete vahetamisega hõivatud

Aastaid tagasi muusikasõpru hullutanud Bedwetters on tagasi ja avaldas koos aasta naisartisti tiitliga pärjatud Yasmyniga loo «Miss Hurricane».

«Bändi taastulek sai alguse esimese COVID-19 laine ajal, kui meil hakkas taas kord lihtsalt igav. Käisime Mihkliga vaikselt kahekesi stuudios muusikat tegemas ning juba mõned kuud hiljem tutvustasime ka teistele poistele uusi mõtteid, mis läksid kohe kaubaks. Võtsime asja aeglaselt, sest kõik on vahepeal ise mähkmete vahetamise rollis olnud ning pere ja teiste tegemiste kõrvalt pole suurt aega olnud, et uut muusikat mõelda,» räägib bändi produtsent ja laulja Joosep Järvesaar.

Bedwetters Foto: Oskar Kadaksoo

Üheskoos bändikaaslase Mihkel Mõttusega tõdeti, et puhas õnn oli see, et Yasmyn kampa tuli.

Bänd on aga salamisi tegutsenud juba aasta aega eesmärgiga anda välja uut muusikat eelseisvatel kuudel. «Suuremas plaanis soovime valmis teha albumi. Loomeprotsess on olnud vinge ning oleme kaasanud sõpradest muusikuid, et millegi eriti ägedaga üllatada,» rääkis bändi kitarrist Rauno Kutti.

Kuula uut lugu!

Bedwetters on Pärnust pärit rokkbänd. Aastal 2007 võitis bänd Noortebändi konkursi, mille järel filmiti Hindrek Maasikuga muusikavideo loole «Dramatic Letter to Coincience». Loost sai suur hitt ning sellega võideti samal aastal üleeuroopalise publikuhääletuse tulemusel mainekas auhind MTV New Sound of Europe.

2008. aastal andis Bedwetters välja kauamängiva «Meet the F#ucking Bedwetters». Albumilt sai nii kohalikuks kui ka naaberriikide raadiohitiks lugu «Source of Inspiration».