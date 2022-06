Ühendkuningriigis hakatakse ahvirõugete vaktsiini pakkuma geidele ning biseksuaalsetele meestele

Ühendkuningriigi terviseohutuse agentuuri (UKHSA) avaldatud uute juhiste kohaselt pakutakse geidele ja biseksuaalsetele meestele vaktsiini, sest neil on suurem risk ahvirõugetega kokku puutuda, kirjutab Independent.

UKHSA teatas, et strateegia kohaselt võib arst soovitada vaktsineerimist kellelegi, kellel on näiteks mitu partnerit, kes osaleb grupiseksis või muus sarnases seksuaalses afääris.

Ühendkuningriigis on puhang olnud peamiselt geide ja biseksuaalsete meeste seas ning samuti neil meestel, kes astuvad reisidel vahekorda meestega, kes on pärit riikidest, kus ahvirõuged on endeemilised.