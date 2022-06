GALERII ⟩ Tõrvas avati taas liivaskulptuuride park

Kuuroltlinnas avati ka tänavu liivakujude park, seekord aga Vabaduse park Venemaa agressiooni all kannatava Ukraina toetuseks. Kõik kujud on seotud just Ukraina sõjaga ning nende seas ilutseb ka viie meetrine Zelenskõi vabadussammas.

Elu24 peatoimetaja Katrin Lust käis isiklikult pidulikku üritust kaemas ning tema sõnul on linnake mõnusalt idülliline ning avamispeol on palju rahvast. Ka ilmaga on täna tõsiselt vedanud, päike lausa lõõskab taevas.

Pidulikul suursündmusel astusid lavale ka palavalt armastatud Ivo Linna ja Anti Kammiste. Loomulikult ei puudunud ka end peoks uhkelt valmis seadnud Tõrva linnapea Maido Ruusmanni kõne.

Tuleb aga tunnistada, et peol viibib väga palju Reformierakonna esindajaid, eesotsas Liina Kersnaga. «Jääb mulje, nagu tegu oleks valimisüritusega, puudu on vaid Reformierakonna pastakad,» kirjeldab Lust sündmust.