MIS TOIMUB? ⟩ Pankrotiohus Liikva Päikesekodust veeti mööbel minema

Ka Õhtulehe andmetel kogub Liikva Päikeseküla ümber keerlev probleemistik üha suuremaid tuure. Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul on esmatähtis leida koostöös sotsiaalkindlustusametiga lahendused teenuse saajatele ja nende peredele.

Teenusel on oht kokku kukkuda

Maikuus eetris olnud «Pealtnägija» andmetel on 24 elanikuga Liikva Päikesekodul maikuu seisuga üle 100 000 euro võlgu, sest ruumide kulud on katmata. Lisaks teatas Maaelu Edendamise Sihtasutus tänavu aprillis laenulepingu ülesütlemisest, mis võib aga tekitada doominoefekti, nii et teenuse osutamine ei saa enam jätkuda.

Autismifondi «Toetan erilist elu» tegevjuht Liis Ehrminger ütles «Pealtnägijale», et mure on väga suur, sest kui riigi ja kohalike omavalitsustega kiiresti lahendust ei leita, kukub teenus kokku.

Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo sõnul on teenuse osutamine erasektori kaasabil Eesti tulevik ja just seetõttu on nii praegune minister kui tema eelkäijad Liikva projekti toetanud, ent kuskil tuleb ministri hinnangul piir ette.

Liigne luksus

«Algselt pakutud teenust tänaseks ei osutata, vaid osutatakse palju kallimat teenust. Tähtajaks ei ole hooned valmis ehitatud ning tähtaegasid on juba kolm korda pikendatud, üks taotlus on veel töös ja täna ei ole kindel, kas teenuse osutamine jätkub,» ütles Riisalo maikuus «Pealtnägijale» antud intervjuus.

«Ma ei näe siin mitte midagi, mis oleks liigselt luksuslik,» vaidleb aga SA Liikva Päikesekodu tegevjuht Janno Kell, kes ei mõista, miks peaksid eluaegset hooldust vajavad intellektipuudega inimesed elama kehvemates tingimustes kui teised inimesed.