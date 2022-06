SODIAAGISOSINAD ⟩ Aset leiavad olulised pöördumised: valguses, õnnes ja oma kehas

Soovitused nädalaks

Õnne- või saatuseratas ütleb, et elu on paratamatult tsükliline - kõik, mis läheb üles, tuleb ka alati alla. Ja vastupidi. Sa pead olema valmis selleks, et alati on vanad asjad lõppemas ja uued asjad algamas. Pole mõtet tsüklite vastu võidelda, parem püüa nendega kaasa minna ja alati neist midagi uut õppida.

Pööripäevanädal on suurepärane hetk, mil elu tsüklilisuse üle rohkem aru pidada ja märgata, mis sinu elus toimumas on. Mis on need vääramatud jõud, mis sinu saatust määravad, ja mis on sulle antud, et saaksid olla ise oma saatuse sepp?