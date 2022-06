Margus Vaher armastab rahulikku jaanipäeva: soovin ainult peret ja head grilli

Margus Vaher lubab meeleoluka õhtu jooksul kõik meeste saladused hingelt ära rääkida ning seda loomulikult ainult selleks, et pärast neile öelda, kuidas asjad tegelikult on. Miks mehed teinekord asjadest aru ei taha saada ning miks naised just nii teevad, et mehi närvi ajada.

«Praeguseks oleme teinud ära juba üle 180 show! Nüüd on kavas päris suur muudatus. Oleme siiamaani laval olnud vaid meeste trioga – mina, Jesper Parve ja Eero Spriit. Jesper Parve võttis südame rindu ja ütles meile ei. Ta abiellub ja peab oma naisele kõik ära rääkima. Tema soovitusel leidsime aga punti hoopis Marju Karini, kes on laval väga äge daam,» lisas Vaher.

Vaher avaldas, et on Marju Kariniga ka varem laval olnud ning see kogemus on ainult meeltmööda. «See naine ei jää küll ühtegi vastust võlgu! Ükski saladus ja kivi ei jää kergitamata. Ta pakub kindlasti üllatusi, sest laval jätkub julgust küllaga. Ma pole nii julget naist veel laval näinud. See on korralik show, mis seal saama hakkab,» muigas ta. Juulis toimub koguni 11 üritust ja need erinevates paikades üle Eesti.