Piirdeaia pärast kohtutee ette võtnud viimsikas: see on puhas kius

Toomas Uripea ütles Elu24-le, et ei nõustu selle otsusega ning jätkab kohtuteed. «Kui nüüd mõistlikult mõelda, siis tegelikult on mõistuspärane, et see riba võiks sellele krundile kuuluda. Ma ju pakkusin vallale välja, et äkki saavad rendile anda või teeme isikliku kasutusõiguse. Ma olen ju valmis maksma selle maa eest,» selgitab Uripea ning lisab, et valla väide, justkui selleks ei ole õiguslikku alust, tema jaoks ei päde. «Tegelikult nad ei kaalunudki neid variante, mida ma välja pakkusin,» jätkab ta ning leiab, et tegemist on puhtakujulise kiusuga.