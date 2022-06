Ukrainasse jõudnud Hollywoodi staar Ben Stiller: seda oma silmaga näha on palju šokeerivam

Enne presidendiga kohtumist külastas Stiller ka Irpinit. «Üks asi on näha hävitust televiisorist või ühismeediast. Teine asi on näha seda kõike oma silmaga. See on palju šokeerivam,» sõnas Stiller kohtumisel. Zelenskõi vastas pressiteate kohaselt järgmiselt: «See, mida te Irpinis nägite, on kindlasti kohutav. Kuid veelgi hullem on lihtsalt ette kujutada, mis toimub idapoolsetes asulates, mis on endiselt ajutiselt okupeeritud.»