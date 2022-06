Elon Muski tütar ei taha miljardärist isaga mitte mingit pistmist teha

Üks Elon Muski lastest on otsustanud enda nime muuta ja sellel on kaks põhjust, vahendab New York Times .

Esmaspäeval avaldati Twitteri postituses, et Muski 18-aastane tütar soovib uut nime, mis sobiks tema soolise identiteediga. Ametlikuks põhjuseks oli kirjutatud: «Sooline identiteet ja tõsiasi, et ma ei soovi enam mitte mingit seost oma bioloogilise isaga.»

Musk on varem transsooliste kohta sõna võtnud 2020. aastal: «Toetan transsoolisi, kuid nende isikulised asesõnad on esteetiline õudus.»

Maailma rikkaimal mehel on seitse last, neist viis Kanada kirjaniku Justine Wilsoniga, kellega miljardär oli abielus aastatel 2000 kuni 2008. Tal on ka kaks last laulja Grimesiga ning nende nimed on X AE A-XI ja Exa Dark Sideræl.