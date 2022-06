Superstaarisaate Wanda-Helene naudib suverõõme Pärnus: mängin Lottemaal rebast!

Superstaarisaatest tuntust kogunud Wanda-Helene Ollep elab Pärnus ja tegutseb igapäevaselt Lottemaal. «Tõepoolest, jooksen Lottemaal ka sel suvel ringi. Kuid üleüldiselt, muusika on ikka minu värk,» sõnas neiu rõõmsalt raadio Elmar hommikuprogrammis.

Ollep on loonud Lottemaa viisidele mitmeid laulusõnu. «Sel aastal veel uusi sõnu pole kirjutanud. Eks vaatab, niisama ka kirjutada ei taha. Eelistan luua midagi siis, kui konkreetne tuhin peal - see on parim aeg mõtete kirja panekuks,» rääkis artist.

«Sel suvel olen Lottemaal rebane Julia! Ma väga loodan, et ka minus endas on rebase iseloomu - siis on roll hästi valitud. Väike kavalus kuulub kindlasti asja juurde, sest ilma päris ei saa,» lisas ta.

Ollep lisas, et põhikoolis oli tal palju erinevaid hobisid, kuid vanemaks saades sätib ta fookust tegevustele, mis teda tõeliselt huvitavad. «Põhikooli ajal käisin laulmas, lõpetasin muusikakooli viiuli erialal, meeldis ujuda ja jooksutrennis käia. Olin väga tegus! Mida rohkem gümnaasiumi poole, seda rohkem hääbusid erialad, mis nii väga enam ei huvitanud. Nii jäigi muusika ja laulmine mu ellu,» rääkis ta.

Lauljatar astub 30. juunil lavale koos Ivo Linna, Uku Suviste ja ansambel Horoskoobiga. Programmi nimeks on «Selle suve horoskoop» ja see leiab aset Villa Ammendes, Pärnus. Kuulajateni tuuakse kontsertkava, mis sisaldab kaunemaid estraadimuusika pärle peamiselt kuldsetest kuuekümnendatest.

«See on puhas retromuusika kontsert! Ansambel Horoskoop on esinenud väga erinevates koosseisudes üle Eesti. Ansambel on sama, kuid solistid erinevad. Need laulud on saatest «Horoskoop». Kuuleb palju nostalgilist muusikat ja saab olema kõvasti kaasalaulmist,» lausus Martin Trudnikov.

Ollep oma noorust silmas pidades vanade laulude ees risti ette ei löö. «Otse vastupidi. Minu meelest on see kõik väga huvitav. See on ju legendaarne muusika - selle loominguga saab igas vanuses inimene samastuda! Koguaeg ei pea olema popp ja noortepärane. Projekt on hästi põnev ja mulle väga meeldib see,» sõnas Wanda-Helene Ollep raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».