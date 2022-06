KORRALIK KASUM ⟩ Räppar nublu pani oma saare müüki ning küsib ostuhinnast pea viis korda kallimat hinda

Kunagise müügikuulutuse andmetel on saarele võimalik ehitada oma jahisadam, meresügavuse uuringud selleks tarbeks on tehtud. Rajada saab ka paadisilla.

Nüüd on aga saar uuesti müügis ning kui nublu selle maha müüb, teenib ta ikka kopsaka kasumi. «Müüa nublu kuulsaks lauldud isiklik paradiisisaar,» seisab kuulutuses. Saare hinnaks on märgitud 139 000 eurot, mis tähendab, et räppar teeniks müügiga pea viiekordse kasumi.

«Väheloo saare visioon on olla koht kunsti loomiseks, esitlemiseks ja nautimiseks. Asukoht on Eesti põhjapoolseimas servas tillukesel Väheloo saarel Pärispea poolsaare kõrval on märgiline. Veel vähem kui 30 aastat tagasi oli piirkond tsiviilinimestele suletud – tegemist oli kinnise piirivalvetsooniga. Riik, mis enda piiri nii kiivalt kaitses, oli Nõukogude Liit – õigusvastane moodustis, mis iseseisva Eesti Vabariigi territooriumi okupeeris. Moodustis, kus kõik kunstivormid olid tugeva tsensuuri all ning kus mõisted nagu «sõna- ja loominguvabadus» ei tähendanud suurt midagi,» kirjutatakse kuulutuses.