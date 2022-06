NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalat juhivad ürgsed kutsed: kuula rohkem oma keha ja selle vajadusi

Oleme jõudnud kuutsüklis viimasesse veerandisse, mil toimub energia lülitumine väljastpoolt sissepoole ning sellega kaasnev teatav sisemine kriis. Tihtipeale tuntakse sel ajal, et nüüd on justkui see viimane hetk mingi asi ära teha. Tajutakse, et mingi tsükkel hakkab lõppema ja aega jääb vähemaks. Samas füüsiline energia tasapisi väheneb ning nädala viimased päevad oleks hea kindlasti rohkem puhata. Energeetilises plaanis on see viimaste lihvide, lükete, aga ka kokkuvõtete tegemise aeg - järgmine nädal toimub taas kuu loomine.

Nädal on huvitav ka transiitide poolest - teisi mõjutusi on vähe ning kõige domineerivam on Lilithi kvadraat Jupiteriga, mis ei ole kõige igapäevasem seis.

Planetaarsed seisud nädalapäevadel

Esmaspäeval-teisipäeval on tunda Veenuse trigoon Pluutoga, mis annab naudingutele ja ilumeelele sügavust ning lähendab suhteid. See on ka väga kirglik aspekt, kuid mitte kirg, mis põleks kõrge leegiga läbi, vaid pigem sügavalt hõõguv ja kauakestev. Igasugune kunstilooming saab selle mõju all paeluva ja salapäraselt veetleva varjundi juurde.