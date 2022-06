ERAKORDNE ⟩ Briti lauljatar Kate Bush purustas 37 aastat vana looga kolm rekordit

1978. aastal, andis Bush välja debüütsingli «Wuthering Heights», mis põrutas kohe Briti muusikaedetabelite tippu. See tegi temast esimese Briti naisartisti, kelle enda kirjutatud lugu edetabeli esikohale maandus. Kusjuures Bush pidi palju vaeva nägema, et just sellest saaks tema debüütsingel.

Seitse aastat hiljem tuli välja Bushi teine suurem hitt, mis kannab pealkirja «Running Up That Hill». Just see 1985. aastal ilmunud lugu, mille laulja ise kirjutas ja produtseeris, on nüüd, 2022. aastal, tegemas ajalugu.