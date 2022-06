Alika Milova esinemisest heategevuskontserdil «Laulud sõdurile»: tekkis suur vastutus, et kõik läheks hästi

«Tegelikult tean, et kõik eestlased teavad seda laulu väga hästi. Vahepeal kuulati seda isegi liiga palju, aga mina seda toona kahjuks ei teadnud. Hiljuti, pool aastat tagasi alles kuulsin seda ja see lugu mulle väga-väga meeldib,» tõdes laulja.

Nõnda otsustas ta loomade varjupaigale annetada: «Mõtlesin, et kas lähen täna restorani või annetan raha heategevuseks.» Noor laulja tunnistab, et tahab tulevikus rohkem erinevate heategevuslike organisatsioonidega koostööd teha. «Sellepärast on mul suur au, et mind kutsutakse sellistele kontsertidele nagu «Laulud sõdurile», kus ma saan anda inimestele veidi lootust.»