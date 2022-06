KUI TEISITI EI SAA ⟩ Tapmisähvardused ja lapse kasvatusmeetodid – miks lahendavad naabrid tülisid lähenemiskeeluga?

Võlvi tänava maja ülemisel korrusel elab üheksa-aastase lapsega pere, kelle sõnul tülitavad alumised naabrid neid juba aastaid. Naabrid on nii lapsele kui ka vanematele teravalt öelnud ning lähenemiskeelu kohaldamise soovi põhjus seisneb just selles, et nad ei taha alumisi naabreid enda lapse lähedusse.

Alumisel korrusel elab eakam paarike, keda häirib, et laps korteris hüppab ja ringi jookseb. Olegi ja Valentina sõnul on ülemised naabrid halvad vanemad, kes päevad läbi joovad ning enda last kasvatada ei oska. Seetõttu on nad lapse kasvatamise enda kätesse võtnud ja noominud naabrite last nii palju, et kooliealine poiss on hakanud neid kartma.