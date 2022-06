GALERII ⟩ Postimees jõudis edukalt Tipust Topini! Tiimi kapten Aivar Reinap: läks oodatust paremini!

«Postimehel läks oodatust paremini — meil töötab mitmeid häid jooksjaid ehk tiim on aastatega tugevnenud,» sõnab tiimi kapten Aivar Reinap pärast jooksu. «Ilm oli pilvine, osad jooksud jäid vihma kätte. Täna oli väga palju vastutuult, aga olid head jooksutingimused.»

Reinap märgib aga, et tegemist pole võistlusega ning pigem nauditakse jooksmist, mitte ei joosta keel vesti peal veri ninast välja. Küll aga tekib koos paljude tiimidega ühel rajal joostes ikka hasart ning tempod tõusevad. «Lahe on ka, et ühes tiimis jooksevad isehakanud jooksjad Eesti tasemel tegijatega kõrvuti.»