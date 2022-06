VIDEOINTERVJUU ⟩ Suures põlengus kodu kaotanud pereisa: vaatad ahastusega, et kõik läheb... Tekkis tunne, nagu ise oleks leekides!

Elu24 sõitis õnnetuspaika kohale. Kohapeal võtab meid vastu perenaise õde, kes põlengust sotsiaalmeediasse postituse tegi. Koduhoovis on kümmekond inimest ning kõigil on käed-jalad tööd täis – tassitakse põlenud materjale, taastatakse pilte ning nõusid. Tuleb välja, et perekonnal on väga suur tagala! Abis on käinud mitukümmend inimest ning seda on väga südantsoojendav vaadata.