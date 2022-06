ARMAS KLÕPS ⟩ Taani tennisetäht ja tema abikaasa saavad teise lapse

19. juunil postitas Caroline oma Instagrami kontole pildi, kus andis teada, et nad on valmis teiseks ringiks. Lisaks imeilusale tüdrukutirtsule, kes armsalt ema süles kaamerasse vaatab, hoiab paar käes ultraheli pilti, andes sellega teada, et nende peresse on oodata lisa.