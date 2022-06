Suri Eesti õigeusu vaimulik, preester ja ohvitser Toivo Treima

Alles eelmise aasta jaanuaris andis Toivo ja tema abikaasa Marina Saarte Häälele suure intervjuu oma kodu kohta. «Meie elu on olnud tõesti kirju, me oleme olnud oma tegevuse tõttu Nõukogude Liidust välja saadetud, oleme olnud põgenikena Itaalias ja Rootsis. Rootsi ei tahtnud meid ka alguses vastu võtta – kuna me hoidsime rännates raha kokku, ma habet ei ajanud ja nägin välja nagu eht ISIS-e (Iraagi ja Levandi Islamiriik on sunniitide islamistlik terroriorganisatsioon, mis on eri nimede all olemas olnud 1990-ndate keskpaigast, T. K.) võitleja musternäidis. Kuigi seda ISIS-t sel ajal veel olemas ei olnud,» sõnas Toivo intervjuus.