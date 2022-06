GALERII JA VIDEOD ⟩ MARKO REIKOP 53! Meenuta telelegendi parimaid hetki: Rootsi mädakala, peapiiskopi ees vandumine ja mägrarasv

Marko Reikop on õppinud Tallinna 54. Keskkoolis ning lõpetanud 1991. aastal raamatukogunduse ja bibliograafia erialal Tallinna Pedagoogikaülikooli.

Reikop alustas ajakirjanikukarjääri saadetega Eesti Raadios. Ta oli saatejuht nii Raadio 2-s (hommikuprogramm «Et R2 maa», päevasaade «Kahega lõunal» jm) kui ka Vikerraadios. Raadiost suundus Reikop Eesti Televisiooni, kus tema tuntumad telesaated on olnud «Paar», «Terevisioon», «Klaver põõsas», «Eurolaul» ja «Eesti laul».

Ta on korduvalt olnud Eurovisiooni lauluvõistluse kommentaator, algul Eesti Raadios ning alates aastast 1998 Eesti Televisioonis.

Marko Reikop on valitud korduvalt eri küsitlustel parimate saatejuhtide hulka, sh parimaks telesaadete meessaatejuhiks. Ta on kandideerinud korduvalt samas kategoorias EFTA auhindade jagamisel. Loe, vaata ja meenuta vahvaid ja naljakaid hetki Marko Reikopi elust

2008. aastal kirjutas Elu24, et Marko Reikop kehastus naistepäeva puhul ajakirja Stiil fotoseeria jaoks Marlene Dietrichiks ning leidis pärast ümberriietumist, et naine olla pole sugugi kerge.

«Dietrichi mutil olid ka kogu aeg silmad pilukil, kui neli kilo karvu on peal,» kommenteeris Reikop kunstripsmeid ning kaebas ka sätendava kampsuni ja selle üle, et naiselikes riietes on palav olla.