Mari Ojasaar tähtsa päeva ootuses: kaheksa aastat tagasi ei võtnud Jesper pulmaasja tõsiselt

«Jesper lihtsalt ei vütnud seda pulmaasja tõsiselt,» selgitab Mari ühismeedias. Naist ennast see aga ei heidutanud. «Mõtlesin, et kui selles elus ma pruut pulmas olla ei saa, siis kannan igal võimalusel valget kleiti. Et saan selle erilise õrna ja naiseliku tunde kätte ka sellisel viisil.»

Mari kinnitab, et tõesti, on super tunne valida kleite tunnetusega, et mida pruudina kanda? «Aga kuidagi ma sellega ikkagi manifisteerisin nii, et nüüd siis on peagi peagi see tähtis päev meil käes. Nii elevil!»

«Plaanime teha väikse matka ja võimalikult palju looduses olla. Naudime seda, mis Hiiumaal meile anda on, ning samuti kutsume Eesti parimad muusikud meile kontserti andma,» kirjeldas Mari pulmaplaane Elu24-le juba aprillis.

«See on justkui suve keskpaik ja loodame head sooja suve meile kõigile, kuna plaanime paljajalu pulma, et saaksime ikka Hiiumaa loodust nautida,» sõnas. Pulm peetakse 21. kuni 24. juulini ning jah, pidu kestab tõesti neli päeva.

12 aastat koos olnud Jesper Parve ja Mari Ojasaar kihlusid 2019. aastal Balil. «Meeletult armunud ja õnnelik. Unistused täituvad müstilisel Bali saarel,» kirjutas naine toona sotsiaalmeediasse postitatud pildi alla. Fotol oli näha naise sõrmes kaunist kihlasõrmust.

«Eks see ongi juba vabaabielu olnud meil. Nüüd teeme suure armastusepeo ja tähistame meie armastust. Tore on perega ühine nimi ka saada,» leidis Mari aprillis ning lisas, et mõlema jaoks on see oluline pidu.

Mari selgitab, et esialgu plaaniti väikest pulma, aga sõpruskond on üsna suur ning tahaks kõiki ikka kutsuda. Sõbrad on nimelt suur osa nende ühisest elust. «Super, et meie perel on võimalik korraldada suur pidu. Tuleb suur pidu, mis kestab mitu päeva.»