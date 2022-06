45 FOTOT ⟩ Juubilar Kaja Kallas läbi aegade: noorpoliitikust Eesti esimeseks naispeaministriks

Kallas käis 2021. aasta mais ka Sky Plusi hommikuprogrammis, kus ta rääkis, et saab ikka olla ka «lihtsalt Kaja», mitte ainult peaminister. «Ma ei ole ennast kuidagi samastanud selle ametiga. Olen mina ja siis on see amet, mida kannan,» selgitas ta. Kallase sõnul tuleb see erinevus endale selgeks teha. «Sul võib tekkida peas väike error (tõrge – toim), kui lähed igale poole ja inimesed on väga lugupidavad. Võib tekkida see tunne, et nad kõik austavad sind. Ei, nad austavad seda ametit, sina oled ikka sina,» rääkis peaminister.