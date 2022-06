Jüri Ratase karvane sõber sai kaheksa aastaseks: 70 kilogrammi meie pere suurt armastust

Kuigi karvapallil, kel nimeks Horre, on vanust juba omajagu, ei ole tema siiras mängulust Ratase sõnul kuhugi kadunud ja palli tagaajamine pakub sama suurt rõõmu kui kaheksa aastat tagasi.

«Olgugi, et selle aja jooksul on kogutud kõvasti nii pikkust kui ka kaalu. Kui Horre sündis kaalus ta 448 grammi. Tänaseks on toonastest sünnigrammidest sirgunud 70 kilogrammi meie pere suurt armastust. Palju õnne, armas Horre!» sõnab Ratas lõpetuseks.