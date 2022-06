3 sodiaagimärki, kes armastavad partneri juures tema «vigu»

Tavaliselt üritavad inimesed olla oma partneri jaoks täiuslikud, veatud ja ideaalsed, kuna just sellisena kauneid suhteid ju ette kujutatakse. Ei olegi midagi halba soovis olla oma partneri jaoks parim, ent huvitaval kombel mõnedele inimestele meeldib just see, kui kallim ei ole täiuslik.

Vead on justkui praod, mille kaudu valgus pääseb sisse. Ebatäiuslikkuses on midagi ehedat ning see teeb inimese kordumatuks. On ju nii, et inimesed, kes oma välimust ilukirurgia abil «parandavad» hakkavad muutuma kõik üha sarnasemaks, teineteise koopiaks.