FOTO ⟩ «Sulle, kes otsustas keset sõiduteed naaskli panna, ütlen ma jobu!» Naaskli otsa sõitnud Viljandlanna tänab uue tööriista eest

Viljandlanna väljendab Facebooki grupis irooniaga, et on pikalt enda majapidamises naasklist puudust tundnud, kuid nüüd jõudis naaskel temani täiesti tasuta. Uue naaskli üle oli naisel loomulikult hea meel ning ta tänas loovutajat kniksuga.

«Sain täna endale naaskli. Maksis 20€. Iroonilisel kombel olin just eile majapidamisest naasklit otsinud, ei leidnud. Küsi ja sulle antakse. Sulle, kes sa arvasid, et kõige targem mõte on oma ebavajalik naaskel keset Vabriku tänava sõiduteed panna, ütlen ma jobu! Naaskli eest siiski kniks. Ja muidugi aitäh Aaluxi poistele kiire reageerimise eest!» kirjutab naine sotsiaalmeedia grupis

Ainsat pahameelt valmistaski naisele just asjaolu, et ta leidis naaskli autoteelt ning pidi rahakotti kergendades rehviremonti minema. Elu24 uuris käsitööriista uuelt omanikult, kas pahandusetekitaja jäi terveks ja jäeti alles? Naine sõnas, et tema majapidamisest oli just täpselt üks naaskel puudu ja tööriist elas üle kõik katsumused.