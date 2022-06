Merylin Nau kupeldamisskandaali kiskunud Carol: tahtsin nalja teha, aga asi läks käest ära

Nau, kes enda sõnul artiklit avades justkui panniga vastu nägu oleks saanud, ütleb Elu24-le, et jutt on väänatud nii, nagu tegeleks ta kupeldamisega, ehkki tegelikult on tegu levinud turundusstrateegiaga mitmetes lääneriikides. «USA-s ja Londonis igal pool kui tüdrukud käivad pidutsemas ja klubide ning restoranide omanikud või promootorid maksavad tüdrukutele kas rahaliselt või siis jookide näol, et nad kohale tuleks. See on lihtsalt selline turundusstrateegia. Ma pakkusin talle sarnast asja. Aga ta oli kõik selle jutu Õhtulehes moonutanud,» on tõsielustaar pettunud.