FOTO ⟩ Ülikooli lõpetanud Kertu Jukkum ranitsat nurka ei viska: mõtlen, kas õpiks vahelduseks mõne ameti

«Magistratuur tehtud!» rõõmustab Kertu Jukkum Instagramis, jagades kauneid fotosid lõpetamisest. «Omandada magistrikraad oli mul ammu mõttes ja sel korral tahtsin ma teada, mis tunne on seista maailma parimate sekka tunnistatud ülikooli ees diplom käes. See on pagana hea tunne!»