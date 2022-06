LUGEJA FOTOD ⟩ Uputus Võrumaal: isegi lehmi päästetakse heinamaalt paatidega

«Võrumaal on ajaloos esimest korda suvel veeuputus. Kui varem on seda olnud ainult kevadeti, ja mitte ka igal aastal, siis sellel aastal leiab uputus aset just juunis,» ütleb Võrumaal elav Elu24 lugeja Kirsika Kõiv ja lisab, et pole oma silmadega sellist asja veel mitte kunagi varem näinud.