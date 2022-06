SAATUSLIK POOLTUND ⟩ Anija vallas põles maha imeilus kodu, pere ootab annetusi

Neljapäeval, 16. juunil teatas Anija vald oma Facebooki postituses, et Harjumaal Anija vallas asuvas Mustjõe külas kaotas perekond tulekahju tõttu oma kauni kodu.

«Kutsume kõiki üles õlga alla panema – aitame koos nad taas jalule. Elementaarsed eluks vajalikud esemed on hetkel olemas, kuid ootame annetusi, et pere saaks omale esmase elukoha muretseda,» seisab Anija valla Facebooki lehel, kus märgitakse, et annetused on oodatud Anija vallavalitsuse kontole.

Õhtulehe andmetel võis tulekahju alguse saada elektrisüsteemi rikkest.

Kehra päästekomando päästjate abiga suudeti ära hoida tule levik kõrvalhoonetele ja metsale:

«Sellist õnnetust, nagu juhtus eile õhtul minu õe peres, ei kujuta me keegi ette! Poole tunniga põles Anija vallas maha kogu nende maja ja selle sisu,» kirjutab kodu kaotanud perenaise õde Greta Silberg oma ühismeediasse tehtud postituses. Naine lisab, et õnneks on inimesed kõik terved, aga majast ja asjadest ei jäänud mitte midagi järele.

Eluga tuleb edasi minna

Kahjuks ei olnud Silbergi sõnul hoonel kindlustust, kes midagi kompenseeriks, kuid vaatamata sellele tuleb perel eluga edasi minna. «Kodu uuesti ülesehitamisse panustavad pere, sõbrad, tuttavad, kogukond ja ka vallavalitsus, kuid heade inimeste tuge on veel juurde vaja,» märgib naine ja lisab, et loodetavasti leidub tema sõprade ja tuttavate seas häid inimesi, kellel on võimalik peret väiksema või suurema summaga toetada.

«Alustuseks on tarvis kõike selga ja jalga. Kohe alustame ka koristuse ja ülesehitamisega! Olen südamest teile kõigile tänulik, kui te seda postitust jagate – ehk on lahkeid inimesi ka teie sõprade seas,» palub naine heade inimeste abi, lisades konto numbri, kuhu oma panus teele saata.