LIIGA KARM, ET TÕSI OLLA? ⟩ Eesti räppar tegi laulu Estonia hukust?!

23-aastane Tallinnast pärit Raias on muusika produtseerimisega tegelenud juba kümme aastat. Ta on oma instrumentaalmuusikat müünud vähemalt 60 riigis ning teinud koostööd tuntud Eesti artistidega, nagu Arop, Azma, Rom, MC Kenny, Utoopia ja paljud teised. Raias on saanud ka Raadio 2 rahvahääletuse tiitli Eesti hiphopiprodutsent 2020.