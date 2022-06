DETAILID ⟩ Kuninganna Elizabethi esmakohtumine lapselapselapsega kestis vaid 15 minutit

Elizabeth II on troonil olnud 70 aastat, jäädes valitsemisaja pikkuse poolest alla vaid nelja-aastaselt kuningaks saanud Prantsusmaa Louis XIV-le. Üle-eelmisel nädalavahetusel tähistati 96-aastase kuninganna troonijuubelit kogu Ühendkuningriigis neli päeva kestnud pidustustega.

Kohtumisel tutvustasid Meghan ja Harry Elizabethile esimest korda oma tütart Lilibetti, kes on saanud nime kuninganna järgi. Kohtumine toimus Buckinghami palees ametlikult ning palee keeldus kommentaaridest.

The Sun kirjutas 31. mail, et Harryl ja Meghanil ei lubatud võtta kaasa fotograafi, et jäädvustada hetke, mil kuninganna kohtus nimekaimu Lilibetiga.