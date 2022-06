Pane kõrv peale! 90ndate diskotäht Mari-Liis Rahumets üllatab uutlaadi muusikaga

Täna muusikaõpetaja ja huvijuhina töötav Mari-Liis Rahumets on panustamas oma aega eelkõige lastele ja Eesti haridussüsteemile. Kuid suurest muusikaarmastusest pole ta seljataha jätnud ka oma isiklikku muusikakarjääri.

«Hetkel seda intervjuud andes olen samuti koolilainel. Mul algab peagi õppenõukogu ja saabuval nädalal on veel lõpuaktused. Väiksemad õpilased on aga juba suvevaheajale saadetud. Lapsi koolimajas enam pole, kuid õpetajaid on see-eest väga palju,» sõnas Viimsi kooli õpetaja Mari-Liis Rahumets raadio Elmar hommikuprogrammis.

Rahumets lisas, et armastab oma tööd koolipere tõttu. «Mul on tohutult ägedad õpilased ja täitsa talutavad kolleegid. Seetõttu see töö meeldibki. Mu kolleegid teavad mind ja minu huumorijuttu...ma loodan, et nemadki kuulavad hetkel Elmarit,» naeris ta.

«Koolitöö kõrvalt olen juba pikka aega mõelnud, et tahaks ka oma artistikarjääriga tegeleda. Seega toimetasin siin vahepeal uue loomingu kallal, kuid ei tahtnud sellest liiga vara avalikkusele rääkida. Nüüd olengi nii kaugel, et lugu «Hommik keset ööd» on valmis,» avaldas muusik.

Värske laulu on kirjutanud Eugenia Evy Anstal-Põld, kes on Rahumetsa kooliõde. «See on tema kirjutatud viis. Ta esitas seda lugu esimest korda venekeelsena, sedapuhku ühel sotsiaalmeedia kanalil. Mängis omas kodus, klaveri saatel. Mul jäi see lugu kohe kõrva. Mõne loo puhul lihtsalt tunned ära, et see on see õige,» avaldas Rahumets.