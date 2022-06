INGRIDI JA BEEBILÕUSTA SÜNASTRIA ⟩ Kirglik suhe oli ehitatud hõõrdumisele ja pingetele

On selgunud tõsiasi, et tuntud Eesti räppari Beebilõusta ning tema kihlatu Ingrid Mändi suhe on läbi. Kahtlused olid õhus juba mõnda aega ning ühtlasi leidus vihjeid, et suhtes võis esineda vägivalda, kuid keegi polnud seda täpselt kinnitanud. Andruse ja Ingridi suhe algas 2015. aastal ning 2019. aastal sündis neil ühine tütar Veenus.