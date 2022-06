KÕVA SÕNA ⟩ Ligi miljoni jälgijaga Kanada juutuuber pühendas video Eestile

Videos «Kuidas rahvamuusika alistas Nõukogude Liidu» räägib juuutuuber eestlaste ajaloost ning sellest, kuidas muusikal on alati olnud selles tähtis roll.

«Muusika on minu esivanemate veres. Olen oma ema poolt pärit Eestist, pisikesest Balti riigist. Maailmas on umbes miljon eestlast ja nad on põhiliselt vaiksed inimesed, kes naudivad ujumist, saunas käimist ja muidugi laulmist,» kirjeldab juutuuber eestlasi.