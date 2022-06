FOTOD ⟩ Priit Võigemast koolikiusust: oskus vabandust paluda ei ole populaarne

Programm on suunatud eelkõige koolidele, milles sisalduvad tegevused ja juhendid on nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. Uue videoklippi kandvaks sõnumiks on "Kiusamine võib jääda sind saatma kogu eluks. Tegevuse keskmes on näitleja Priit Võigemast ja 10-aastane Remi Leek. Klipp avalikustatakse juba selle aasta sügisel, mil lapsed taas kooliteed alustavad.